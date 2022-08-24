الأربعاء 24 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أصيب 6 مواطنين بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص أمام عزبة رحيم اتجاه القاهرة ووجود 6 مصابين.

وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

طريق القاهرة الفيوم الصحراوي حادث انقلاب سيارة ملاكي كسور متفرقة بالجسم

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وائل لطفي

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