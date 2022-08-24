إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

أصيب 6 مواطنين بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص أمام عزبة رحيم اتجاه القاهرة ووجود 6 مصابين.

وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.