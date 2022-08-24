السجن 3 سنوات لنجار يتعاطى الهيروين في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات لنجار؛ لاتهامه بتعاطي المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4861 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب ،عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة برج العرب، يفيد بضبط مخدر الهيروين، بحوزة المتهم للتعاطي بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه إثر بلاغ من المدعو " ج.م.ع " بالتحفظ على المتهم " أ.م.ال" مساعد نجار، بعد التأكد من سرقته دراجة بخارية خاصته والتصرف فيها وبيعها، فقام بطلب له الشرطة، وعند حضور قوة أمنية لضبط المتهم، وأثناء تفتيشه عثر بحوزته على لفافة هيروين.

وبمواجهته أقر بحيازته اللفافة المضبوطة بقصد التعاطي، وتحرر محضر بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة.