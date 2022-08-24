الأربعاء 24 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

لابد من تنسيقها مع الحذاء.. قواعد ارتداء ساعة اليد

سعد الخالدي
سعد الخالدي
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هناك العديد من الإكسسوارات التي تعتبر مكمل لإطلالة مميزة سواء لدى المرأة أو للرجل من بينها اختيار ساعة لليد بشكل مميز وعصري مما يعمل على استكمال إطلالة مناسبة وفي هذه السطور يوضح سعد الخالدي خبير الساعات قواعد اختيار ساعة اليد.

فيما يخص اختيار الساعة المناسبة للسيدات:

  • يجب أن تتناسب الساعة مع ستايل الملابس التي ترتديها المرأة والمناسبة سواء كانت تتنزه مع الأصدقاء أو ذاهبة للعمل أو لحضور حفلة مع بعض الأصدقاء فلا يفضل ارتداء ساعة رياضية مع إطلالة كلاسيكية أو العكس.
  • ساعات عادية للسيدات: تتميز بسهولة قراءتها وغالبًا تصمم بأشرطة جلدية ويمكن ارتداؤها يوميًا.
  • ساعات للمناسبات الرسمية: يمكن ارتدائها في المناسبات الرسمية وتتميز بأنها تحتوى على الأحجار الكريمة، ومصممة بأشرطة جلدية أو معدنية.
  • ساعات الموضة النسائية: تتميز هذه الساعة بالتفاصيل المعقدة، ويمكن أن ترتديها كإكسسوار.
  • الساعات النسائية الرياضية: هذه الساعة مصنوعة للاستخدام في الهواء الطلق، وعادة ما تكون الأشرطة مصنوعة من المطاط وتتميز بواجهة رقمية، وهناك أنواع عديدة منها وتظهر على الشاشة معلومات مختلفة.

فيما يخص اختيار ساعة اليد المناسبة للرجال:

  • الساعة يجب أن تتناسق مع الحذاء على سبيل المثال الساعة ذات السوار الأسود تتناسب مع الحذاء الأسود، والساعة الفضية تتناسب مع حذاء أزرق أو رمادي أو أسود، أما الساعة الذهبية تتناسب مع الحذاء البيج والجلد المدبوغ، وغيرها من درجات الأرض.
  • تنسيق الساعة مع الإكسسوارات: عادة ما تكون علبة الساعة مصنوعة من المعدن، سواء ستيل أو ذهب أو فضة أو بلاتين أو تيتانيوم، ومن المفترض أن تكون الإكسسوارات المتمثلة بإبزيم الحزام أو أزرار القميص، أو حتى دبوس ربطة العنق من المعدن نفسه أو بمعدن من اللون نفسه.
  • حجم الساعة يجب أن يتناسب مع حجم معصمك: كلما كان معصمك عريضًا، تمكنت من ارتداء ساعة بعلبة ذات قطر كبير، والعكس صحيح. والأمر ينطبق، كذلك، على سمك الساعة الذي يجب أن يتناسب مع معصم من يرتديها.
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