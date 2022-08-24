مصرع شخص وإصابة 11 إثر انقلاب ميكروباص فى سوهاج

لقي سائق مصرعه، وأصيب 11 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي بمحافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المدعو "ع م ا م"، 57 سنة، سائق، ويقيم الجيزة قادمة من كوم أمبو باتجاه القاهرة واختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة.



كما نتج عن الحادث إصابة فاطمة عبد الدايم محمد أحمد 16 سنة باشتباه كسر بالساق الأيمن، وآلاء سيد مهني 54 سنة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأحمد رجب عبد العزيز حسن 23 سنة بكسر بالفخذ اليمنى واشتباه في كسر بالضلوع، ومحمد وليد حسين 17 سنة كسر مضاعف بالفخذ اليسرى يقيمون جميعهم محافظة القاهرة وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان بأسيوط، ومصاب مجهول الاسم والهوية حوالي 18 سنة ذكر مصاب بغيبوبة تامة، وعبد المنعم محمد مصطفى طه 54 سنة يقيم بمركز كوم أمبو أسوان باشتباه ما بعد الارتجاج تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.



وكذلك إصابة ياسين حازم محمد 15 سنة باشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمد صلاح على 21 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وملك حازم محمد 18 سنة مصابة بجرح الساق الأيمن، ورودينا حازم محمد 12 سنة مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، وسمير عبد الدائم محمد 22 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفيات سوهاج لتلقى العلاج.

وتم الدفع بعدد 9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث من محافظتي سوهاج وأسيوط، إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.