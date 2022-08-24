الأربعاء 24 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة سائق فى مشاجرة على المال بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة
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استقبل مستشفى سوهاج الجامعى سائق توك توك يبلغ من العمر 23 سنة، مصابًا بطلق نارى بالفخذ الأيمن على إثر قيام سائق توك توك آخر بالتعدى عليه بسلاح نارى غير مرخص، بسبب خلافات بينهما.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بإصابة سائق توك توك بطلق نارى بالصدر، وتم نقله للمستشفى الجامعى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير مباحث سوهاج، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوصول "كريم. ح"، 23 سنة، سائق توك توك، إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيمن.

وبسؤاله اتهم "أحمد. م. ح. ع"، 23 سنة، سائق توك توك، يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات على ملكية توك توك.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مستشفى سوهاج الجامعى خلافات طلق ناري سائق توك توك مستشفى الجامعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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