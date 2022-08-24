الأربعاء 24 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

حظك اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 لجميع الأبراج الفلكية

الابراج الفلكية
الابراج الفلكية
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يهتم قطاع قراء بالاطلاع على حظهم وفقاً للأبراج الفلكية في بداية كل يوم، وإليكم قائمة بتوقعات برجك اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022.

برج الحمل

تحصل على بعض الاستثمارات في عملك، مما سيزيد من الكسب من عملك في القريب.

برج الثور

تشعر بالسعادة للاستمتاع بالعائلة أو الأصدقاء، وتتوقع بعض مصادر الدخل الجديدة  مما قد يعزز صحتك المالية. 

 برج الجوزاء

يعود تركيزك ليساعدك على تحقيق أهدافك، ويكون أداءك جيدًا فيما يتعلق بالعمل والحياة المنزلية.

برج السرطان

 يتبادر إلى ذهنك اليوم بعض الاستياء، فقد تشعر بالكسل مما يؤثر على إنجازاتك اليوم.

برج الأسد

تحصل على مكاسب قصيرة من حيث الاستثمارات، يمكنك تكوين علاقة جيدة مع رئيسك في العمل. 

برج العذراء

تحصل على منصب رفيع بعد عملك الشاق ويتم تحسين أدائك في العمل، قد تقابل أيضًا شخصًا مؤثرًا، والذي قد يمنحك توجيهًا جيدًا لتحسين حياتك. 

برج الميزان

تسير الأمور أفضل بطريقة ما، قد تخطط لزيارة مكان ديني، فقد يمنحك ذلك قوة داخلية، يمكنك أيضًا التبرع ببعض المبلغ لمكان ديني أو لجمعية خيرية. 

برج العقرب

تشعر بالتعاسة، وتشعر بالملل، يؤثر على طريقة عملك، ويكون هناك بعض التأخير في مشاريعك التي يتعين إكمالها قد يؤثر ذلك على مكانتك في حياتك المهنية والمنزلية. 

برج القوس

اليوم تشعر بالإيجابية حولك، وتخطط لبدء عمل تجاري جديد في شراكة.

برج الجدي

تحصل على بعض المسؤوليات الجديدة فيما يتعلق بالترقيات، يمكن علاج المشاكل الصحية المزمنة الآن. 

برج الدلو

تفكر في تحديثك ووضع بعض الخطط للدراسات العليا للحصول على ترقية في الوظيفة الحالية. 

برج الحوت

تشعر اليوم بعدم الرضا، لا تتمكن من تحمل مسؤولياتك قد تعطيك استثماراتك بعض الخسارة لذا لابد من الخروج من هذه الأجواء .

برج العقرب برج العذراء وفقا للأبراج الفلكية برج الحمل برج الثور

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا تسمع لـ«غراب البين»!

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