الأربعاء 24 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الطيران العراقي يقصف وكرا لإرهابيى داعش في الأنبار

الطيران العراقي
الطيران العراقي
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 أعلنت السلطات الأمنية العراقية، قيام الطيران العراقى بقصف وكر لإرهابيين من داعش بضربتين جويتين في محافظة الأنبار العراقية.

 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن بيان السلطات الأمنية العراقية أنه " نتيجة لمعلومات وعمليات نوعية لجهاز المخابرات الوطني العراقى، تحت قيادة العمليات المشتركة نفذت القوات الجوية العراقية قصفا لوكر للإرهابيين بالقرب من وادي أبوموقانير ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار".

 

وأضاف البيان أن "القصف تم من خلال توجيه ضربتين جويتين دمرتا الوكر المستهدف وقضت على جميع من بداخله"

رئيس التحرير

وائل لطفي

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