دعاء الفجر اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

أذكار الصباح مكتوبة كاملة فهي من الأذكار التي يجب بداية اليوم بها، فذكر الله سبحانه وتعالى صباحًا عند استيقاظك من النوم سيعطيك دفعة معنوية لتجعل يومك مليئًا بالخير والبركة والتوكل على الله حق توكّله ولتحفظ نفسك من كل سوء قد يحيط بك خلال يومك هذا، كحسد الحاسدين ممن لا يحبون الخير لغيرهم وكذلك يحميك الذِّكر وقول أذكار الصباح من أصحاب العين والشياطين ويحفظك الله بحفظه التام ويعطيك من فضله الواسع.

أذكار الصباح

في الساعات الأخيرة من الليل، يكثف المسلمون البحث عن أذكار الصباح ودعاء صلاة الفجر خاصةأن الدعاء في آخر الليل أو في جوف الليل، هذا الوقت الذي يتنزّل فيهِ الله تعالى إلى السماء الدنيا، ويُنادي عبادهِ لدعائهِ ويُجيبهم، وهنا قال الرسول محمد - صلى الله وسلم - في حديثه الشريف (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى ينجر الفجر).

أذكار الصباح ودعاء الفجر اليوم الأربعاء 24 أغسطس

ولأهمية الأذكار وتصدر البحث عنها محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، يقدم "الدستور" في السطور الآتية أبرز أذكار الصباح والأدعية المستحبة

أذكار الصباح من السنة النبوية

– اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ. (مرة واحدة). * من قالها موقناً بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة وكذلك حين يصبح.

– رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـاً وَبِالإسْلامِ ديـناً وَبِمُحَـمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّم نَبِيّـاً. (3 مرّات). * من قالها حين يصبح وحين يمسي كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة.

– اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أُشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ مُحَمّـداً عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك. (4 مرّات). "* من قالها أعتقه الله من النار."

أذكار الصباح من القرآن الكريم

قراءة آية الكرسي (مرة واحدة)

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ "اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم. الآية [255] – سورة البقرة.

قراءة سورة الإخلاص (3 مرّات)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4).

قراءة سورة الفلق (3 مرّات)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5).

قراءة سورة النّاس (3 مرّات)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6).