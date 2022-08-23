الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الكهرباء: تزايد الأحمال لأقصى استهلاك خلال الأعوام الماضية 34200 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تزايد الاحمال الكهربية لتصل لأول مرة إلى أقصى استهلاك وصل إليه خلال الأعوام السابقة 34200 ميجاوات مع استمرار العمل على استقرار التغذية الكهربية.

أضافت الكهرباء، في بيان الثلاثاء، أن أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة بلغ 34200 ميجاوات وكانت القدرات الكهربائية المتاحة 48300 ميجاوات، وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية 13850.

ويستمر المردود الايجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية إثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع لتلبية الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

ويتابع د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك أولاً بأول مع التوجيه بسرعة الإصلاح عند حدوث أي عطل طارئ، مع استمرار تلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg/.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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