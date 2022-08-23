العسومي: لقاء العلمين الخماسي ركيزة أساسية في مسيرة التضامن العربي

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، باللقاء الأخوي الذي عقد بمدينة العلمين وجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.

وأكد العسومي، في تصريحات له، أن اللقاء يعبر عن الشراكة الاستراتيجية بين الدول الخمس وجاء في توقيت مهم للغاية، تحتاج فيه الدول العربية إلى تكثيف مستويات التنسيق والمشاورات على كافة المستويات، للخروج برؤى موحدة تسهم في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وتنسيق الجهود في التعامل مع التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن هذه الجهود الحثيثة التي يبذلها قادة الدول العربية والتي تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، تمثل ركيزة أساسية لتعزيز مسيرة التضامن والتكاتف العربي، وتوحيد الجهود في التعامل مع القضايا التي تهم المواطن العربي وتمس مستوى معيشته اليومية.

وأشاد "العسومي" بالجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكداً دعم البرلمان العربي للجهود العربية المخلصة التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن الدفع قدماً نحو التسوية السياسية لما تشهده المنطقة العربية من أزمات، والتصدي للتدخلات الخارجية التي تهدف إلى السيطرة على مقدرات الشعب العربي والتدخل في شئونه الداخلية.

وتناول اللقاء الخماسي بمدينة العلمين الجديدة، عددًا من الموضوعات والقضايا الهامة منها التاكيد على دعم مصر في الحفاظ على امنها المائي، وتعزيز التعاون الدفاعي العربي المشترك.