الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الأنبا مكاريوس أسقف المنيا يترأس رسامة قمص بصفط اللبن بالمنيا

الانبا مكاريوس اسقف
الانبا مكاريوس اسقف المنيا
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ترأس الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، صلاة القداس الإلهي لعيد تذكار إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، صباح أمس، بكنيسة السيدة العذراء بقرية صفط اللبن، التابعة للإيبارشية، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الأب القس مكاريوس عبد المسيح في رتبة القمصية بالكنيسة ذاتها.

وخلال القداس الإلهي دشّن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، كما عمّد طفلًا من أبناء الكنيسة.

الاحتفال بتذكار إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء ببني سويف

ومن جانبه صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، صباح أمس، القداس الإلهي لعيد تذكار إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء بكنيسة دير السيدة العذراء في بياض ببني سويف، بحضور أعداد كبيرة من شعب الإيبارشية وسط مظاهر الاحتفال.

ونظمت الكنائس الأرثوذكسية، فجر أمس الأثنين، تسبحة السيدة العذراء مريم، والتي اختتمت بصلاة القداس الإلهي، إذ ترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات التسبحة وقداسات عيد العذراء مريم.

وشهدت الكنائس الارثوذكسية انتشارًا موسعا لفريق الكشافة الكنسية على أبوابها لاستقبال الزوار للاحتفال بعيد إعلان صعود جسد السيدة العذراء مريم بكنيستها، وحرص فريق الكشافة على قياس درجة الحرارة للوافدين، وتوزيع الكمامات الطبية عليهم.

 وقام فريق الكشافة الكنسية، في التعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها، عبر الدخول من البوابات الإلكترونية وإظهار بطاقة الهوية "الرقم القومي"، وذلك خلال توافدهم للمشاركة فى الاحتفالات.

كما شهد دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة في محافظة أسيوط، أمس احتفالات بعيد العذراء مريم إذ ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط عشية ليلة ختام صوم العذراء مريم بالدير، ثم اعقبه صلوات التسبحة بمشاركة الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات مصر.

كما شهدت الليلة الختامية بدير درنكة زيارات مكثفة من الأقباط، نظراً لأن الدير من أشهر أماكن مسار العائلة المقدسة بمصر  التي تستضيف احتفالات صوم العذراء مريم  ويستقبل سنوياً أكثر من مليون زائر مسيحي ومسلم، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من بينها ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات خلال زيارة الدير.

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