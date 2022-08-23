الثلاثاء 23 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

محمد الأمين يطعن على سجنه 3 سنوات فى قضية الاتجار بالبشر

محمد الأمين
محمد الأمين
ads

تقدم دفاع رجل الأعمال محمد الأمين، اليوم الثلاثاء، بطعن على حكم سجنه 3 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، في اتهامه بالاتجار في البشر أمام محكمة النقض.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت في 23 مايو الماضي، بمعاقبة "الأمين" بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، في اتهامه بقضية الاتجار في البشر.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر- وهنّ 7 فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رجل الأعمال محمد الأمين تغريم حكم حبس طعن محكمة النقض الاتجار في البشر النائب العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

سياحة الطاقة

الأكثر قراءة

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

«وضع مخل» أم «تمثيلية».. القصة الكاملة لفيديو كمين التيك توك

نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2022

نتيجة 3 إعدادي| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

ألقى بنفسه وسط النيران.. حكاية شهم ضحى بحياته لإنقاذ جيرانه في جرجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لقاء «العلمين».. درس في متغيرات جيو سياسية المنطقة

منى رجب

تغيير المفاهيم المستقرة من خلال والت ديزنى

محمد العسيري

عن فيريرا.. والمطرب النقاش.. الدرس ابتدى

ماجد حبته

لقاء العلمين الخماسى

عبدالوهاب داود

علمانى أتلفه الهوى

محمد رفعت

عقلية وجدى العربى!

أحمد الصغير

د. طارق شوقى.. اسم سوف ينصفه التاريخ!

أميرة عبد الكريم

مرحلة الوعى السيئ بأهله

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا: السلطة الفلسطينية ترحب بالتطبيع بين أنقرة وإسرائيل

بعد هروبه من صاحبه.. «ثور» يدخل أحد البنوك فى إسرائيل

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده