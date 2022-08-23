تهديد وفضيحة.. حيلة سمكرى لهتك عرض طفل بعزبة «شلبى»

أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، سمكري سيارات؛ لاتهامه بهتك عرض طفل بعزبة «شلبي»، بمنطقة المطرية، إلى المحاكمة الجنائية.

جاء أمر الإحالة بما يفيد أن المتهم خطف المجني عليه الطفل بالتحايل، بأن أوهمه برغبته في نقل بعض الأثاث إلي أحد الأماكن وطلب منه مساعدته وتمكن بتلك الطريقة من استدراجه للتعدي عليه.

واقترنت جناية الخطف بجناية هتك عرض المخطوف، بأنه في ذات الزمان و المكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليه الصبي بالقوة - بأن أشهر بوجهه سلاحا أبيض وحسر عنه ملابسه، كما حصل بالتهديد علي المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بأن هدده بإخبار أهليته بالفعل- محل الاتهام السابق- مقابل إعطائه المبالغ المالية، وأحرز سلاحا أبيض- مطواة- بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.