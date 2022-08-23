الثلاثاء 23 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تهديد وفضيحة.. حيلة سمكرى لهتك عرض طفل بعزبة «شلبى»

هتك عرض
هتك عرض
ads

أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، سمكري سيارات؛ لاتهامه بهتك عرض طفل بعزبة «شلبي»، بمنطقة المطرية، إلى المحاكمة الجنائية.

جاء أمر الإحالة بما يفيد أن المتهم خطف المجني عليه الطفل بالتحايل، بأن أوهمه برغبته في نقل بعض الأثاث إلي أحد الأماكن وطلب منه مساعدته وتمكن بتلك الطريقة من استدراجه للتعدي عليه.

واقترنت جناية الخطف بجناية هتك عرض المخطوف، بأنه في ذات الزمان و المكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليه الصبي بالقوة - بأن أشهر بوجهه سلاحا أبيض وحسر عنه ملابسه، كما حصل بالتهديد علي المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بأن هدده بإخبار أهليته بالفعل- محل الاتهام السابق- مقابل إعطائه المبالغ المالية، وأحرز سلاحا أبيض- مطواة- بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

المحاكمة الجنائية عزبة شلبي هتك عرض سمكري السيارات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سياحة الطاقة

الأكثر قراءة

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

«وضع مخل» أم «تمثيلية».. القصة الكاملة لفيديو كمين التيك توك

نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2022

نتيجة 3 إعدادي| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

مصادر: شركات أسمنت ترفع الأسعار بداية من الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لقاء «العلمين».. درس في متغيرات جيو سياسية المنطقة

منى رجب

تغيير المفاهيم المستقرة من خلال والت ديزنى

محمد العسيري

عن فيريرا.. والمطرب النقاش.. الدرس ابتدى

ماجد حبته

لقاء العلمين الخماسى

عبدالوهاب داود

علمانى أتلفه الهوى

محمد رفعت

عقلية وجدى العربى!

أحمد الصغير

د. طارق شوقى.. اسم سوف ينصفه التاريخ!

أميرة عبد الكريم

مرحلة الوعى السيئ بأهله

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا: السلطة الفلسطينية ترحب بالتطبيع بين أنقرة وإسرائيل

بعد هروبه من صاحبه.. «ثور» يدخل أحد البنوك فى إسرائيل

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده