الثلاثاء 23 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

وزير الرياضة يهنئ شباب الطائرة بلقب بطولة إفريقيا

جريدة الدستور
ads

◄ د.أشرف صبحى: إنجاز كبير يعكس الريادة المصرية غير المسبوقة… واستقبال حافل  للمنتخب بمطار القاهرة ومكافآت للاعبين تليق بإنجازهم

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ولاعبى المنتخب الوطنى للكرة الطائرة والجهاز الفنى بعد الفوز على منتخب تونس، والحصول على لقب بطولة إفريقيا للشباب تحت ٢١ عاماً.

أشاد وزير الرياضة بعزيمة اللاعبين، وتفوقهم فى مختلف مراحل البطولة، والفوز فى المباريات حتى تحقيق اللقب على حساب صاحب الأرض المنتخب التونسى المُستضيف لمنافسات البطولة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

كشف الوزير أنه سيتم البدء فى صرف مكافآت الفور للمنتخب فور وصولهم إلى مصر لتحفيزهم على تحقيق مزيد من الإنجازات التى يسطرها كل يوم الأبطال المصريون فى مختلف اللعبات، وإنه سيكون هناك استقبال حافل لبعثة المنتخب بمطار القاهرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية تشهد خلال الآونة الراهنة إنجازات غير مسبوقة على مستوى إحراز ألقاب البطولات المختلفة القارية والعالمية فى الألعاب الفردية والجماعية بفضل استقرار المنظومة الرياضية، وتهيئة الأجواء، والتنسيق التام بين الوزارة ومختلف الاتحادات الرياضية، واللجنة الأوليمبية المصرية تحت مظلة الدعم الكبير من قبل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان وزير الشباب والرياضة قد تواصل مع بعثة منتخب الطائرة ،أمس، لتحفيزهم ودعمهم لتحقيق الفوز بلقب البطولة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال تواجده  بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سياحة الطاقة

الأكثر قراءة

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

نتيجة 3 إعدادي| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

طعام وشراب في «هاند باج».. «أبو العربي البحيرة» يحتفل بتجربة الانتحار بطريقة كوميدية

«العربية وقعت فى الترعة».. مصرع 4 من أسرة واحدة بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لقاء «العلمين».. درس في متغيرات جيو سياسية المنطقة

منى رجب

تغيير المفاهيم المستقرة من خلال والت ديزنى

محمد العسيري

عن فيريرا.. والمطرب النقاش.. الدرس ابتدى

ماجد حبته

لقاء العلمين الخماسى

عبدالوهاب داود

علمانى أتلفه الهوى

محمد رفعت

عقلية وجدى العربى!

أحمد الصغير

د. طارق شوقى.. اسم سوف ينصفه التاريخ!

أميرة عبد الكريم

مرحلة الوعى السيئ بأهله

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا: السلطة الفلسطينية ترحب بالتطبيع بين أنقرة وإسرائيل

بعد هروبه من صاحبه.. «ثور» يدخل أحد البنوك فى إسرائيل

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده