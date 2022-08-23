استكمال محاكمة محامٍ زوّر محررًا رسميًا للاستيلاء على نصف مليون جنيه

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة محامي يدعي «محمد .ع» محبوس؛ لاتهامه التزوير في محرر رسمي للاستيلاء على أموال لبنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي، بلغ مقدارها نصف مليون جنيه وعشرون ألف.

وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي، ومصطفى حسن أبو قورة، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات عن أنه ارتكب جريمة تزوير في محرر لأحد شركات المساهمة وهو إيصال إيداع منسوب صدوره لبنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي، وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأه علي غرار نظائره الصحيحة بأن وضع عليه بيانات المراد إثباتها، وهي أرقام وحروف لمبلغ مالي خمسمائة وعشرون ألف جنيه، وكذا ساعة للإيداع البنكي على خلاف الحقيقة، ونسب صدورها زورا لتلك الجهة.

واستعمل المحرر فيما زور من أجله، بأن احتج بما دون به بأن أرسله إلى المجني عليه صلاح الدين حسين، من هاتفه الخلوي؛ ليثبت علي خلاف الحقيقة إيداع بنكي للمبلغ المالي المتفق عليه، فيما بينهما بحساب المجني عليه بالبنك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة في صورة حقيقية، بأن أرسل إليه المحرر المزور موضوع الاتهام عن أنه صحيح «على خلاف الحقيقة»، إيداع بنكي لمبلغ مالي قدره خمسمائة وعشرون ألف جنيه، حساب المجني عليه ببنك مصر للمعاملات الإسلامية، وتمكن من تلك الوسيلة الاستيلاء على المبالغ النقدية.