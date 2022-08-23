لاعبو الزمالك يحتفلون بالدورى الـ14 على طريقتهم الخاصة (فيديو)

فور إطلاق الحكم الدولي محمد معروف صافرته، معلنًا نهاية مباراة فيوتشر وبيراميدز، بهزيمة الأخير بنتيجة هدف مقابل لاشيء، تم الإعلان رسميًا عن تتويج فريق نادي الزمالك لكرة القدم ببطولة الدوري العام موسم 2021-2022، للعام التاني علي التوالي، وهو الأمر الذي لم يحدث إلا أربعة مرات فقط في سجل الفريق الأبيض، الذي يستعد لخوض لقائه غدا أمام فريق الاتحاد السكندري بالأسبوع الـ٣٢ للبطولة، وهو اللقاء الذي أصبح تحصيل حاصل.

وعقب نهاية المباراة بدأ جمهور الفارس الأبيض في احتفالات الفوز ببطولة الدوري رسميًا، وعلى الجانب الآخر تداول عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك، يحتفلون بالفوز بالبطولة علي طريقتهم الخاصة من داخل فندق الإقامة.

وظهر محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق، ومعه عدد من اللاعبين مثل حازم إمام ويوسف أوباما ومحمد عواد وإمام عاشور وسيف الدين الجزيري ومحمد أشرف روقا، مرددين أغاني وهتافات التشجيع الشهيرة، ثم قام اللاعبين بالقفز داخل حمام السباحة احتفالًا ببطولة الدوري،

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الدوري العام موسم 2021-2022، بعد موسم شاق تعرض فيه لأربعة هزائم، منها هزيمة من الغريم التقليدي الأهلي، كما عانى الزمالك أيضاً على مدار الموسم من عدة مشاكل، أهمها إيقاف القيد فترتين، ورحيل جماعي لنجوم الفويق، وتغيير الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون، وتعيين البرتغالي المخضرم جوسوالدو فيريرا بديلًا له.

وقد أعلن في وقت سابق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن مكافأت كبيرة تنتظر اللاعبين والجهاز الفني في حالة التتويج ببطولة الدوري العام، وقد حقق الفلوس الأبيض من أسابيع قليلة بطولة كأس مصر موسم 2021.

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