الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«5 مرات ومعاه أكل وليزر».. شاب يهدد بإلقاء نفسه من برج اتصالات

برج اتصالات
برج اتصالات
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في الذكرى السنوية لتسلقه برج الاتصالات، لم ينس المواطن أحمد السيد أن يكرر تسلقه البرج وعاد إلى قمة البرج الذي يبلغ ارتفاعه 77 مترًا ليهدد بالتخلص من حياته، للمرة الخامسة على التوالي في مدينة كفر الدوار بالبحيرة.

لم ينس الشاب أن يصطحب معه حقيبة بها مأكولات ومشروبات تكفيه لعدة ساعات، إضافة إلي ليزر؛ لمداعبة المواطنين الذين تجمعوا أسفل البرج إنتظارا لما تسفر، عنه هذه المغامرة .

انتقلت قوات الحماية المدنية وقوة من الشرطة إلى المكان، عقب ورود بلاغ من الأهالي وجارٍ التواصل معه وإقناعه بالنزول.

هذه هي المرة الخامسة التي يتسلق فيها هذا الشاب البرج نفسه، إذ أقدم على هذا الفعل 4 مرات من قبل، في مثل هذا التوقيت من العام، كان آخرها العام الماضي بسبب مشاكله الأسرية.

برج اتصالات محافظة البحيرة كفر الدوار قوات الحماية المدنية الأهالي الشاب

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