حقيقة رفض السلطات الليبية بعض الشحنات المصرية المصدرة إليها

نفى الحجر الزراعي المصري، ما تردد بشأن رفض السلطات الليبية بعض الشحنات الزراعية المصدرة إليها لأسباب حجرية.

وقال الحجر الزراعي، إنه انتشرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المعلومات المجهولة المصدر والتي تشير إلى رفض السلطات الليبية للعديد من الشحنات الزراعية المصرية.

وأكد الحجر الزراعي المصري عدم ورود أي اخطارات رفض رسمية من السلطات الليبية تفيد برفض أي من الشحنات الزراعية المصرية المصدرة إلى ليبيا لأسباب حجرية.

وأهابت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بكل من ينشر هذه المعلومات بتحري الدقة عند نشر أي أخبار تخص الصادرات الزراعية المصرية وضرورة الحصول علي المعلومة من المصدر الرسمي لها وذلك قبل الإقدام على نشرها لما قد يسببه نشر مثل هذه الأخبار غير الدقيقة من الإساءة لسمعة الصادرات الزراعية المصرية.