الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

الإعدام للمتهم بقتل مواطن بسبب خلافات مالية فى الدقهلية

الإعدام
الإعدام
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أصدرت محكمة جنايات الدقهلية، الإثنين، حكما بإعدام المتهم بقتل مواطن نتيجة خلافات مادية بينهما بعد ورود قرار مفتي الجمهورية في إعدامه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، ومحمد أحمد شعبان، وأمانة سر شعبان شمس الدين، وأحمد كمال أحمد.

حملت القضية رقم 3503 لسنة 2021 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 777 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة، أنه في يوم 17/4/2021، قتل خالد ح.م.ص، 22 عاما، طالب، مقيم بمركز منية النصر، المجني عليه محمود م.ع.ع عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "مطواة".

وما إن أبصره مترجلا حتى خرج من مكمنه عاديًا نحوه وما إن دنا منه حتى أشهر سلاحه الأبيض مباغتا إياه مسددا له به طعنة واحدة فاستقرت بيسار بطنه فاستقرت فسقط على إثرها أرضا مضرجا بدمائه قاصدا من ذلك إزهاق روحه، محدثا ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به، والتي أودت بحياته فنال بذلك مقصده.

إحالة للمحاكمة الإصرار والترصد التشريح الدقهلية المتهم بقتل اليوم الاثنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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