الإثنين 22 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

إزالة 25 حالة تعد من أصل 91 بشارع حسين كامل شرق القاهرة

اعمال ازالة المخالفات
اعمال ازالة المخالفات بشارع حسين كامل
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أعلنت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة الانتهاء من إزالة العقارات بالصف الأول، وتعويض السكان، بشارع حسين كامل سليم بألماظة مصر الجديدة.

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وأشارت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، في بيان لها، إلى أنه جار حالياً أعمال التوسعة للشارع بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باعتبار أن الشارع مدخل رئيسي لمصر الجديدة، وامتداد لطريق السويس، وجار حالياً إزالة الإشغالات والتعديات في محيط العمارات بمنطقة ألماظة، وهي عبارة عن إشغالات بالمسافات الحرة وتعد على الحدائق.

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وأوضحت المنطقة الشرقية أنه تمت إزالة ما يقرب من (٢٥) تعديا وإشغالا من إجمالي (٩١) إشغالا، وسيتم رفع كفاءة وتطوير للمنطقة بالكامل، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومتابعة من الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

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شارع حسين كامل ألماظة الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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