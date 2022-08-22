الإثنين 22 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إحالة أوراق خفير خصوصي متهم بقتل شخص للمفتى

ارشيفية
ارشيفية
ads

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بإحالة أوراق خفير خصوصي لاتهامه بقتل شخص بمنطقة عزبة الأبيض دائرة مركز شرطة الخانكة، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة 17 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعود تفاصيل القضية رقم 6827 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 541 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "أشرف ص س"، 48 سنة، خفير خصوصي، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، قتل المجني عليه "أ م ع"، عمدا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك حال قيام المجنى عليه بمطالبته بمبلغ مالي كان قد استدانه المتهم منه من قبل، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم باستخدام سلاح أبيض "سكين" وسدد للمجني عليه عدة طعنات حتى فارق الحياة على النحو المبين بالتحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط متوفي، على الفور انتقل ضباط مباحث المركز بمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين بسبب مطالبة الطرف الأول للثاني برد مبلغ مالي كان قد استدانه منه من قبل وظل الطرف الثاني يماطل في ردها، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني "المتهم" على الأول بسلاح أبيض "سكين"، وسدد له عدة طعنات أودت بحياته على الفور.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت قرارها السابق بحق المتهم.

محكمة جنايات بنها خفير خصوصي الخانكة مفتى الجمهورية قتل شخص

رئيس التحرير

وائل لطفي

من محمد على إلى عبدالفتاح السيسى: المؤامرة على تحديث مصر

الأكثر قراءة

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

تحول الشواطئ إلى اللون الأسود والامتناع عن نزول البحر.. ماذا يحدث في دهب؟

انقلاب مقطورة أعلى الطريق الدائرى الأوسطى

موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 وطريقة بطاقة الترشيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عقلية وجدى العربى!

أحمد الصغير

د. طارق شوقى.. اسم سوف ينصفه التاريخ!

أميرة عبد الكريم

مرحلة الوعى السيئ بأهله

طارق على

كلمة فى محبة الكاتب والقاص عثمان عبدالله فارس

جمال رشدي

الماس الكهرباء للخط الهمايونى لحريق الكنائس

لواء.حمدى البطران

الاغتراب فى رواية «التساهيل فى نزع الهلاهيل»

حسين دعسة

منظومة الأمن السيبراني تتحول.. لغة للأمن الدولي

محمود خليل

العائلة «الجمالية» تنقذ «الخليفة»

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هروبه من صاحبه.. «ثور» يدخل أحد البنوك فى إسرائيل

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى