الإثنين 22 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الرئيس السيسى يرحب بالعاهل الأردنى وملك البحرين ورئيس الوزراء العراقى فى لقاء أخوى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار العلمين بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات كلاً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوى خاص، معرباً عن التقدير والمودة التي تكنها مصر، قيادةً وشعباً، للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من محمد على إلى عبدالفتاح السيسى: المؤامرة على تحديث مصر

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