الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا تستضيف الملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة

أكاديمية ناصر العسكرية
أكاديمية ناصر العسكرية
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فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بنقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الدول والثقافات الأجنبية، استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الملحق العسكري لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة فى ضوء خطة الأكاديمية لصقل مهارات الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

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أكاديمية ناصر العسكرية

وألقى الملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة محاضرة تضمنت جهود الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا لعمق الشراكة والتعاون العسكرى مع مصر وجميع دول المنطقة والتشاور والتنسيق المستمر فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لمواجهة التحديات التي تستهدف المنطقة والتعاون للتغلب عليها.

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أكاديمية ناصر العسكرية

وألقى مساعد مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متواصل لإعداد الكوادر المؤهلة وكذا توعيتهم بمختلف التحديات التى تواجه الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. 

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أكاديمية ناصر العسكرية

واختتم اللقاء بتقديم درع الأكاديمية للملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة والتقاط الصور التذكارية.

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أكاديمية ناصر العسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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