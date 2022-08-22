الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بالدقهلية

اعدام
اعدام
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قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، إعدام المتهم بقتل آخر بسبب خلافات مادية بينهما، وذلك بعد ورود قرار مفتي الجمهورية في إعدامه.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، ومحمد أحمد شعبان، وأمانة سر شعبان شمس الدين، وأحمد كمال أحمد، وذلك في القضية رقم 3503 لسنة 2021 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 777 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة، أنه في يوم 17/4/2021، قتل خالد ح.م.ص، 22 عاما، طالب، مقيم بمركز منية النصر، المجني عليه محمود م.ع.ع عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وكمن له بالمكان الذي أيقن سلفا مروره به، وما إن أبصره مترجلا حتى خرج من مكمنه عاديا نحوه وما أن دنا منه حتى أشهر سلاحه الأبيض مباغتا أياه مسددًا له به طعنة واحدة، فاستقرت بيسار بطنه فاستقرت فسقط على أثرها أرضا مضرجا بدمائه قاصدا من ذلك إزهاق روحه، محدثا ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والتي أودت بحياته فنال بذلك مقصده، على النحو المبين بالتحقيقات. 

كما أنه أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاح أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات المنصورة إعدام مفتى الجمهورية جنايات المنصورة قتل

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وائل لطفي

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