عاتبهم على تعاطي مخدرات أمام منزله.. 3 عاطلين يسحلون سائقا بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة سائق توك توك على يد 3 متهمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك لقيام المجني عليه بمعاتبتهم حال تعاطيهم المواد المخدرة أمام منزله، فتعدوا عليه بأسلحة بيضاء، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين، وجرى نقل المصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال سائق توك توك مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وجرح طعني بالصدر وجرح تهتكي بالشفة السفلية، وتم حجزه للعلاج.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث، وبسؤال المجني عليه "مدحت س م"، 34 سنة، سائق توك توك، ومقيم بهتيم دائرة القسم مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وجرح طعني بالصدر وجرح تهتكي بالشفة السفلية، اتهم كلا من "م أ ص"، "م إ ا"، و"خ ج"، وجميعهم مقيمين دائرة القسم، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر حدوث مشاجرة فيما بينهم حال معاتبتهم لتعاطيهم المواد المخدرة أمام منزله، فقاموا بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وكذلك سحب عينة لتحليل تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، والتحفظ على الأسلحة البيضاء.