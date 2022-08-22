الإثنين 22 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

وزير الرياضة يلتقي برئيس الاتحاد المصري للشراع لمناقشة خطة الاتحاد الفترة المقبلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين بمكتبه بمركز التعليم المدني، المهندس الباسل عبد الله رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق علي الماء؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بخطة الاتحاد الفترة المقبلة وسبل دعم الاتحاد و خطة الاعداد لأولمبياد باريس 2024.

تناول اللقاء استعدادات الاتحاد المصرى للشراع خلال للفترة المقبلة من حيث اقامة المعسكرات التدريبية للمنتخب، والاستعداد للمشاركة في البطولات المختلفة، والعمل على استضافة البطولات الدولية وكذا رؤية الاتحاد فى تطوير اللعبة.

تقدم رئيس اتحاد الشراع، بالشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم للاتحاد، ومؤازرة لاعبى المنتخبات الوطنية وتشجيعهم على الفوز فى مختلف البطولات التى يشاركون بها، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما عرض  رئيس الإتحاد خطة الاتحاد لعمل مراكز تدريب للشراع بجميع انواعه في المدن الشبابية بمحافظات البحر الاحمر لما تتمتع به من بنية تحتية قويه ومواقع متميزه وخدمات ذات جودة عالية.

من جانبه، تطرق وزير الشباب والرياضة الي اهمية تنمية موارد الاتحاد ذاتيا وزايدة الصناعات الرياضية في مصر بالطريقة التي تعود بالنفع على الاتحاد، بالإضافة الى دعم ريادة الاعمال واستغلال طاقات الشباب المصري وابداعاتهم لترشيد النفقات و تقليل الاستيراد لدعم الاقتصاد المصري.

مشددا على اهمية العمل على توسيع قاعدة الممارسة ونشر اللعبة علي نطاق اوسع، وايضا الكشف عن المواهب الرياضية في مختلف محافظات الجمهورية ليدعموا المنتخب الوطني والاستعداد للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

حضر الاجتماع الاستاذ محمد سعيد مازن رئيس الادارة المركزيه لشؤون مكتب الوزير، والدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة، وأحمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للمنتخبات والمهندس محمد يوسف عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للشراع والانزلاق علي الماء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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