الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

يتقاضي معاش 6 آلاف جنيه

بلاغ لنجدة الغربية بعودة أشهر متسول بطنطا

متسول
متسول
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قاد بلاغ تقدم به أحد المواطنين، بمنطقة شارع أبوبكر الصديق المُتفرع من شارع الفاتح التابع لدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية إلى شرطة النجدة؛ لاكتشاف عودة أشهر متسول بمدينة طنطا؛ لممارسة نشاطه في التسول على الرغم من تقاضيه معاشا يقدر بنحو 6 آلاف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من أحد المواطنين بمنطقة شارع أبوبكر الصديق المتفرع من شارع الفاتح بدائرة قسم شرطة أول طنطا، باتخاذ أحد الأشخاص المسنين لأحد الشوارع الجانبية أمام عقار سكني، مقرًا لإقامته وقيامه بقضاء حاجته في الشارع، مما سبب أذى للسكان بالمنطقة والشارع.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من شرطة النجدة إلى موقع البلاغ، وتبين تواجد "م.م"، ٨٢ عامًا، بالمعاش، ويقيم في الشارع، وبالتواصل مع الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، ولجنة مواطن بلا مأوى؛ لتقديم مساعدة له. 

وكشف عن أن المواطن المذكور من معتادي التسول بمدينة طنطا، ويتقاضي معاش يقدر بنحو 6 آلاف جنيه؛ نظرًا لكونه موظف حكومي سابق، واتخذ من عدة شوارع ومناطق بمدينة طنطا، مقرًا لممارسة نشاطه في التسول خلال السنوات الماضية على الرغم من وجود شقة ومسكن لديه بطنطا.

 

شارع أبوبكر الصديق طنطا الغربية متسول النجدة

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