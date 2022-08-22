الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد 5 سنوات لحداد وصديقه سرقا توك توك فى الشرقية

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، حدادا وصديقه بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهما في القضية رقم  12165 لسنة 2021 جنايات قسم بلبيس، لسرقتهما دراجة بخارية "توك توك" من قائدها تحت تهديد السلاح.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من عام 2021، عندما أحال المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، "أحمد م م"، 35 عاما حداد، وصديقه "، سعيد ر م"، 23 عاما مقيمين بندر بلبيس، للمحاكمة الجنائية، وتبين من أمر الاحالة قيامهما بسرقة الدراجة البخارية التوك توك، من المجني عليه "يوسف ص م" الذى لم يبلغ الثامنة عشرة، بأن قاما باستيقافه مطالبين توصيلهما إلى وجهتهما مضمرين فى أنفسهما شرا خفيا، وما إن وصلا وجهتهما حتى قام الأول بإشهار سلاح أبيض مطواة في وجهه مهددا إياه فبث الرعب في نفسه وتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على التوك توك.

جنايات الزقازيق سرقة الدراجة البخارية محكمة بلبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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