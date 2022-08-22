الإثنين 22 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

اقتصاد

وزراء الصحة والاتصالات والتعليم العالى يتابعون منظومة العمل بمبادرة «التشخيص عن بعد»

وزراء الصحة والاتصالات
وزراء الصحة والاتصالات والتعليم العالي
ads

- وزير الصحة يؤكد ضرورة المراجعة والتقييم المستمر لكفاءة العمل بوحدات "التشخيص عن بُعد".. ويوجه بتكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية.

- وزير الاتصالات: تطويع التكنولوجيات الحديثة واستخدام تطبيقات التشخيص عن بُعد لتطوير الخدمات الصحية وتوفيرها للمواطنين.


- وزير التعليم العالى يؤكد على أهمية المشروع فى زيادة جودة خدمات الرعاية الصحية بالمناطق النائية والحدودية.

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعا عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، لمتابعة العمل بمبادرة "التشخيص عن بُعد"، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

ناقش الحضور خلال الاجتماع سير العمل بالمرحلة الأولى من المبادرة، بطاقة 150 وحدة للتشخيص، والتى بدأ العمل بها منذ سبتمبر 2021، وذلك ضمن الـ 300 وحدة المستهدف إنشاؤها بمختلف محافظات الجمهورية، حيث استمع الوزراء الثلاثة إلى عرض مفصل حول آليات تنفيذ المبادرة ومعدلات مناظرة الحالات، بالإضافة إلى استعراض مراحل استكمال المبادرة. 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية المتابعة المستمرة والوقوف على التحديات التى تواجه منظومة العمل، حيث يتم عرض الحالات على الاستشاريين والأخصائيين لتشخيص الحالة المرضية فى أى وقت وأى مكان، من خلال التطبيقات والتقنيات الحديثة، وذلك فى وجود طبيب وسيط بالوحدة.

WhatsApp Image 2022-08-22 at 9.05.13 AM

- آليات ربط الوحدات بمختلف مستشفيات وزارة الصحة

كما راجع الوزير آليات ربط الوحدات بمختلف مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، ومراكز العلاج الرئيسية، لتقديم الاستشارات الطبية للمرضى، مؤكدًا أهمية التضافر والتكامل بين الوزارات المعنية، لاستكمال العمل بالمبادرة.


ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى ضرورة المراجعة والتقييم المستمر لكفاءة العمل بتلك الوحدات والوقوف على معدلات التردد، موجهًا بتكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية العاملين بتلك الوحدات، بما يساهم فى رفع قدراتهم العلمية فى مجال التشخيص والعلاج، كما أكد حرصه على توفير كل سبل الدعم المادى للعاملين بوحدات "التشخيص عن بُعد".

- المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون الوثيق بين الوزارات


من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تنفيذ مبادرة إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بُعد يمثل نموذجًا للتعاون الوثيق بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم العالى من أجل تطويع التكنولوجيا الحديثة واستخدام تطبيقات التشخيص عن بُعد لتطوير الخدمات الطبية والصحية وتوفيرها للمواطنين فى المناطق النائية من خلال الربط التكنولوجى للوحدات الصحية فى هذه المناطق بوحدات مركزية فى المستشفيات الجامعية، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية، من كبار الأطباء الاستشاريين بالمستشفيات الجامعية، دون تحمل عبء السفر والانتقال.

WhatsApp Image 2022-08-22 at 9.05.11 AM


وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المبادرة تأتى تجسيدا لأهداف استراتيجية الدولة الرامية إلى تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة العمل الحكومي، لتوفير خدمات تكنولوجية متميزة للمواطنين فى كافة ربوع مصر وخاصة المناطق النائية والمحرومة.


كما أشاد بالتعاون بين الوزارات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة وتذليل العقبات التى قد تواجهها، والحفاظ على استمراريتها واستدامتها، مع العمل بالتوازى على التخطيط للمرحلة الثانية من المبادرة.

- تعاون لتطوير المنظومة الطبية فى مصر


وبدوره؛ أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تشارك فى هذا المشروع من خلال منظومة المستشفيات الجامعية، والتى تضم 120 مستشفى جامعى، لافتًا إلى التعاون مع وزارة الصحة والسكان، لتطوير المنظومة الطبية فى مصر، فضلًا عن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لميكنة المستشفيات الجامعية، وربطها معًا فى منظومة رقمية واحدة؛ لتحقيق التكامل بينها، ورقمنة الخدمات الصحية التى تقدمها.

WhatsApp Image 2022-08-22 at 9.05.10 AM


وأكد "عاشور" أن المبادرة تساهم فى الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، واستخدام الحلول التكنولوجية فى العلاج، وزيادة فرص المناطق النائية والحدودية فى الحصول على الخدمات الصحية؛ للتسهيل على المرضى وتوفير مشقة وعناء السفر للمستشفيات الكبرى، سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.


وأوضح أن مبادرة "التشخيص عن بُعد" من أبرز المبادرات الرئاسية والتى تهدف إلى توفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص الطبي عن بُعد، "Telemedicine" بالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ساهمت فى تشخيص عدد كبير من الحالات المرضية منذ إطلاقها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من محمد على إلى عبدالفتاح السيسى: المؤامرة على تحديث مصر

الأكثر قراءة

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

تنبيه عاجل من «التعليم العالى» للطلاب بشأن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 وطريقة بطاقة الترشيح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منظومة الأمن السيبراني تتحول.. لغة للأمن الدولي

محمود خليل

العائلة «الجمالية» تنقذ «الخليفة»

جمال-أسعد

انبذوا الطائفية

ميسرة صلاح الدين

«نريد الحياة».. المسرحيات المجهولة ليوسف عزالدين عيسى

رشا عبدالمنعم

«بنت القمر».. من ينقذ شبابنا من مجاراة الترند حتى الموت؟

ماجد حبته

مصريون من الفلبين!

مؤمن المحمدي

العقل والمال وأم يزيد بن معاوية

القس. رفعت فكرى

ماذا لو عاد بك الزمان؟!

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى

سياسية أم اقتصادية.. ما هى أهداف استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا؟