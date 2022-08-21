حبس مسجل خطر لحيازته حشيش وشابو بكفر الشيخ 4 أيام

قررت النيابة العامة بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته كمية من مخدري الحشيش والآيس "الشابو".

تعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقي اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث مركز شرطة الرياض، من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من مخدري الحشيش والآيس "الشابو" قبل ترويجها على عملائه من المدمنين والمتعاطين بدائرة المركز.

وكانت مباحث مركز شرطة الرياض برئاسة الرائد محمد قطاطو، تلقت معلومات تفيد قيام "ر.ف.ح"، 37 عامًا، عاطل، ويقيم يناحية عزبة فرج الكبري التابعة لدائرة المركز، والسابق اتهامه في 15 قضية متنوعة، من بينها الاتجار في المواد المخدرة وأموال عامة وغيرها، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدري الحشيش الآيس "الشابو" وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة مركز شرطة الرياض مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتوصلت التحريات التي أجراها رئيس مباحث مركز الرياض، ومعاونوه، صحة ما ورد من معلومات، وجرى إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 120 جرامًا ومخدر الآيس "شابو" وزنت 15 جرامًا، فضلًا عن مبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بحيازته للمضبوطات، واعترف بأنه كان ينوى توزيعه بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم برقم 11598 لسنة 2022 مركز شرطة الرياض، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.