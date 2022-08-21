ضبط 2.4 طن دواجن منتهية الصلاحية داخل مجزر بالجيزة

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، في ضبط 2,4 طن "دواجن كاملة – مقطعات دواجن" معبأة داخل عبوات بدون بيانات إنتاج وصلاحية أو مستندات داخل مجزر لذبح الدواجن بالجيزة.

وتبين من المعاينة أن عدم صلاحية المضبوطات للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

وألقى ضباط الإدارة القبض على المدير المسئول عن المجزر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.