الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

«شولتس» يتفق مع بايدن وماكرون وجونسون على استمرار دعم أوكرانيا

بايدن وماكرون
بايدن وماكرون
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية «شتيفن هيبشترايت» أن المستشار «أولاف شولتس» أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأوضح «هيبشترايت» أن الزعماء اتفقوا على استئناف الدعم لأوكرانيا بشكل دائم في تصديها للعدوان الروسي.

وطالب الزعماء بضبط النفس العسكري في محيط محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تحتلها روسيا وطالبوا بتمكين منظمة الطاقة الذرية من القيام بزيارة سريعة للمحطة.

وأضاف «هيبشترايت» أن محادثات الزعماء الأربعة تطرقت أيضا إلى بحث الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران وكذلك سلوكها في المنطقة.

الحكومة الألمانية المستشار أولاف شولتس الرئيس الامريكي جو بايدن ماكرون بوريس جونسون الدعم لأوكرانيا محطة زابوريجيا النووية روسيا

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