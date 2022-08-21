الأحد 21 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة مهمات شركة إنشاءات بالدقهلية

حبس تشكيل عصابى
حبس تشكيل عصابى
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قررت النيابة العامة بالدقهلية، حبس  تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بسرقة مهمات خاصة بإحدى الشركات القائمة على تنفيذ أحد المشروعات بالدقهلية.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا بسرقة كمية من المهمات "مواسير" الخاصة بإحدى الشركات التى تقوم بتنفيذ أحد المشروعات بنطاق المحافظة.

ونجحت جهود فريق البحث الجنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية، في تحديد مرتكبى الواقعة، حيث تبين أنهم تشكيل عصابى يضم 8 عناصر إجرامية، لخمسة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، ويستخدمها أفراد التشكيل فى نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم بالتصرف فـى المسروقات ببيعها لعميلين سيئى النية (أحدهما تاجر خردة وله معلومات جنائية) تم ضبطهما وبحوزتهما(سيارتين)، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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