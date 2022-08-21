الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عاطل حرق غرفة كنترول مدرسة كفر سالم فى الغربية

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة في الغربية برئاسة المستشار محمود الجندي، بحبس المتهم محمد داوود مقيم أبو مشهور مركز بركة السبع في الغربية  4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر حرق غرفة كنترول  مدرسة كفر سالم النحال التجارية.

تلقى مساعد وزير الداخلية  اللواء "محمد عمار" مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد "أحمد الخولى" مأمور مركز السنطة منذ 15 يوما بلاغا لشرطة النجدة باندلاع حريق في مدرسة كفر سالم النحال للتعليم التجاري.

كما تشكلت فرق البحث الجنائي في الغربية والانتقال إلى موقع البلاغ بعد تمكن الحماية المدنية في الغربية من السيطرة على الحريق.

وتدخل الأهالى بطفايات الحريق وعدم تمدد الحريق إلى أنحاء المدرسة دون وقوع إصابات او خسائر فى الأرواح  برئاسة اللواء "ياسر عبد الحميد" مدير المباحث الجنائية في الغربية، لكشف ملابسات الحادث وفرض كردون أمني  وأسفر الحريق عن تفحم غرفتي الإداريين ومديرة المدرسة، وتلفيات بالملفات الخاصة بالطلاب بالكامل بغرفة الكنترول، وتم تحرير  محضر بالواقعة.

وتولت النيابة العامة في الغربية التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الحريق وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث، والقبض على مرتكبها فى أسرع وقت اتخاذ اللازم قانونا معه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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