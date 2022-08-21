الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

وزيرة خارجية ألمانيا تبحث مع نظيرها الباكستانى سبل إجلاء محتاجين للحماية غدا

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية «أنالينا بيربوك» إنها تعتزم التشاور مع نظيرها الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري حول سبل إجلاء مزيد من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية بشكل خاص من أفغانستان.

وخلال فعاليات يوم الباب المفتوح للحكومة الألمانية، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر في مقر الخارجية في برلين اليوم الأحد إن الأمر لا يبدو جيدا وذلك في ضوء السلوك التقييدي من جانب حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.
وأعربت بيربوك عن أملها الشديد في أن يتم التمكن من إحضار بضعة آلاف من الأشخاص من أفغانستان إلى ألمانيا عن طريق باكستان في الأسابيع المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن بيربوك ستستقبل زارداري في برلين غدا الاثنين. 

يذكر أن طالبان تمنع حاليا تنفيذ اتفاق بين ألمانيا وباكستان كانت الحكومة الألمانية تأمل من خلاله في قرب إجلاء العديد من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية بصورة خاصة.

وزيرة الخارجية الألمانية أفغانستان حزب الخضر برلين حركة طالبان الحكومة الألمانية

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