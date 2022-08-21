جهود مكثفة لأجهزة «الداخلية» على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.. فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط 45 متهما، وبحوزتهم (17 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –53 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط (692) عنصرا إجراميا آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط –الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنيا – الشرقية – القليوبية – السويس – قنا – جنوب سيناء – سوهاج – الإسكندرية – بورسعيد – المنوفية – البحر الأحمر – دمياط – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – مطروح – البحيرة – بنى سويف - الفيوم)، وبحوزتهم (358 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1473) قطعة سلاح نارى أبرزها (129 بندقية آلية –182 بندقية مششخنة وغير مششخنة –62 مسدسا –1100 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة–165 خزينة)، ضبط 1824 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 27 متهما، اعترفوا بارتكاب (12) حادث سرقة متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون.