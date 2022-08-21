تجديد حبس المتهم بتعذيب طفليه فى الأسمرات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس عاطل متهم بتعذيب أبنائه للانتقام من طليقته بالمقطم ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذى طالب بإخلاء سببيله ودفع بعدم ارتكابه الواقعة وكيدية الاتهام وعقب انتهاء الجلسة أصدرت المحكمة قرارها السابق بتجديد حبس المتهم.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات بضرب وتعذيب أبنائه (طفل وطفلة) بمنطقة الأسمرات التابعة لحي المقطم بالقاهرة، وأقر المتهم أنه قام بتعذيب طفلته الصغيرة التي تبلغ من العمر 3 سنوات، بضربها وإصابتها إصابات بالغة، بشكل شبه يومي عقب انفصاله عن زوجته بحجة تأديبها.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغًا من عامل يفيد باعتداء شقيقه على نجلته ذات الثلاث سنوات، وحبسها داخل شقة بمنطقة الأسمرات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلوا إلى صحة الواقعة، وأن المتهم لديه طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وطفلة المجني عليها 3 سنوات.

تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.