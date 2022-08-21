الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

انطلاق فعاليات التدريب المشترك «هرقل -2» بقاعدة محمد نجيب العسكرية

التدريب المشترك
التدريب المشترك هرقل -2
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انطلقت فعاليات التدريب المشترك «هرقل -2» في مصر بمشاركة عناصر من القوات الخاصة للسعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلًا عن مشاركة الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب.

وتستمر فعاليات التدريب على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

وألقى اللواء أ. ح خالد أحمد شوقي رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة خلال مراسم الافتتاح نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، معربًا عن تقديره لكل الدول المشاركة بالتدريب، كما أشار إلى أهمية التدريب للارتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد الجيد والتخطيط الراقي لكل إجراءات التدريب، كما حرصت على مشاركة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدريب لترسيخ احترام قواعد القانون الدولي الإنسانى المنظمة للصراعات المسلحة.

وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب مراسم الافتتاح، وإجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضًا للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلًا عن عقد محاضرات بمجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني.

يأتي تدريب «هرقل -2» استمرارًا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك بما يسهم في تبادل الخبرات باستخدام كل الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.

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