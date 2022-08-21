وزير الشباب والرياضة يُكرم منتخب ناشئات اليد الحاصل علي المركز السابع ببطولة العالم بمقدونيا

بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة..

د.أشرف صبحي : لاعبات منتخب ناشئات اليد أنتم مستقبل كرة اليد النسائية .. وأنتم زهرات ورياضيات مصر

أول زيارة رسمية لاتحاد رياضي للعاصمة الإدارية الجديدة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تكريم المنتخب المصري لناشئات اليد مواليد 2004 لحصولهم علي المركز السابع ببطولة العالم والتي أُقيمت بمقدونيا الشمالية، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة محمد الأمين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير للتنمية الرياضية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في البداية، قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبات المنتخب الوطني لكرة اليد مواليد 2004، بحصولهم علي المركز السابع ببطولة العالم والتي أُقيمت بمقدونيا الشمالية، مشيدًا بمجهودات لاعبات المنتخب، مطلقًا عليهم "زهرات ورياضيات مصر".

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن مكانة مصر دولياً في كرة اليد، حيث غيرت خريطة العالم في الآونة الاخيرة، وثقة الاتحادين الأفريقي والدولي في إسناد العديد من البطولات، ومنها منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد ٢٠٢٢، ‬وبطولة العالم للكراسي المتحركة سبتمبر المقبل، وكذا استضافة بطولة الأمم الأفريقية ٢٠٢٤، والمؤهلة لاوليمبياد باريس ٢٠٢٤، وذلك في ضوء دعم القيادة السياسية للأبطال الرياضيين، واستكمالاً للإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية في الآونة الراهنة.

وقال صبحي أن منظومة كرة اليد المصرية مثالًا يحتذى به على المستوى التخطيطي في تطوير اللعبة بجميع أعمارها السنية، مشيرًا أن التدرج في توسيع قاعدة المنافسة الرياضية للعبة كرة اليد جاء وفقا لرؤية تكاملية لجميع القائمين عليها، والعقلية الاحترافية التى يتعامل بها مجلس الادارة مع كافة الفرق الرياضية، خاصة التي تحقق إنجازات علي المستوي الدولي، مما يمنحهم دوافع كبيرة وثقة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جهته، قال الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد :" نحن في قمة السعادة بتواجدنا في مقر وزارة الشباب والرياضة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما نهنئ ونبارك لمعالي الوزير ثقة القيادة السياسية في معاليه"، وموجهًا حديثه للاعبات المنتخب:" أنتم ميلاد كرة اليد النسائية"، متمنياً زيادة الانجازات ليس فقط على المستوى المحلي وانما على المستوى الدولي والعالمي، موجهاً الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، على دعمه المستمر والمتواصل لاتحاد اليد وكافة الفرق الرياضية‪.‬

وكان المنتخب الوطني المصرى للناشئات مواليد 2004 قد الفوز فى أولى مبارياته بالمجموعة الرابعة على منتخب كرواتيا بنتيجة 33 – 31 و فى الجولة الثانية بالمجموعة الفوز على منتخب كازاخستان بنتيجة 39 – 21 و تحقيق الفوز فى اخر مباريات المجموعة على منتخب الهند بنتيجة 42 – 34 ليتصدر منتخب مصر الوطنى منتخبات المجموعة الرابعة ببطولة العالم.

وفى مباريات الدور الرئيسى ببطولة حقق المنتخب الوطنى المصرى الفوز على منتخب البرتغال بنتيجة 24 – 22 و فى المباراة الثانية بالدور الرئيسي انتهت مباراة منتخبنا الوطنى المصرى و منتخب الدنمارك بفوز منتخب الدنمارك بالمباراة بنتيجة 32 – 27 ليتأهل منتخب الدنمارك و منتخب مصر الوطنى الى دور ربع النهائي لبطولة العالم.

وفى مباراة دور ربع النهائى ببطولة العالم واجه منتخبنا الوطنى المصرى بطل النسخة الاخيرة لبطولة افريقيا للناشئات نظيره منتخب المجر بطل النسحة الاخيرة لبطولة اوروبا للناشئات و قدم منتخبنا الوطنى المصرى مباراة قوية امام المنتخب المجرى وانتهت بفوز منتخب المجر بالمباراة بنتيجة 28 – 23.