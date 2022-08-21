الأحد 21 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تغريم عامل يتاجر فى المخدرات بسوهاج

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات دائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

البداية عندما وردت معلومات لضابط مباحث مركز جرجا عن قيام المتهم بالاتجار في الحشيش والمواد المخدرة، ويقوم بترويج بضاعته على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف.

عقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

محكمة جنايات سوهاج عامل 3 سنوات المخدرات جرجا مركز جرجا غرامة السجن معاقبة

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