المؤبد لعاطل سرق شخصًا تحت تهديد السلاح فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، عاطلا، بالسجن المؤبد غيابيا، لاتهامه بتهمة سرقة شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وضياء دهيس، وأمانة سر صلاح تمام.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز استوقفه المتهم وبحوزته سلاح أبيض وقام بتهديده واستولى منه على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ.