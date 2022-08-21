الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

الكهرباء تنهي حياة شاب داخل شقة في الوادي الجديد

جثة
جثة
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لقي شاب مصرعه، صعقًا بالتيار الكهربي، اليوم الأحد، داخل وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

البداية بتلقي اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوصول جثة شاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتبين وفاة محمد أحمد بخيت 35 سنة،  وذلك أثناء تواجده داخل وحدة سكنية بحي الأمل بمدينة الخارجة، إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق بالتيار الكهربي.

تم نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخٌطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاب مدينة الخارجة محافظة الوادي الجديد الكشف الطبى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد

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