فتحت وزارة التعليم العالي تسجيل الرغبات المرحلة الثانية ثانوية عامة بحد أدنى 246 درجة للشعب العلمية و 238 درجة للشعبة الأدبية)، الخميس الماضي 18 أغسطس 2022، بعد أن أنهى الطلاب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى.

وقامت وزارة التعليم العالي قد نشرت قائمة الكليات المتاحة أمام الطلاب لتسجيل الرغبات المرحلة الثانية ثانوية عامة، و تعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تسجيل الرغبات المرحلة الثانية عبر موقع التنسيق الالكتروني ، والكليات المتاحة لهم.

لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني

يستطيع طلاب الثانوية العامة 2022 تسجيل الرغبات المرحلة الثانية عبر موقع التنسيق الالكتروني من هنا ، ثم اختيار تسجيل الرغبات، ويقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

ثم كتابة الرغبات بتأن، علما بأنه يتاح للطالب تسجيل 75 رغبة، طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، ويمكن تعديل الرغبات من قبل الطالب عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على موقع التنسيق الالكتروني ، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

الكليات المتاحة المرحلة الثانية ثانوية عامة

ولًا.. الشُعب العلمية (علمي - رياضة)

إعلام جنوب الوادى رياضة

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق عين شمس

إعلام القاهرة

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حقوق الفيوم

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

علوم السويس

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

علوم الارض بني سويف

زراعة الإسكندرية رياضة

ألسن بني سويف

آثار سوهاج

تربية دمنهور

زراعة الإسكندرية

تربية رياضية بنين دمياط

دار العلوم أسوان

تربية المنصورة

تجارة دمياط

تجارة كفر الشيخ

فنون جميلة (فنون) المنيا

معهد فني صحى بنها

تربية المنوفية بشبين الكوم

سياسة واقتصاد بني سويف

تمريض المنيا

تمريض بني سويف

تمريض الإسكندرية

تمريض جنوب الوادي

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية

علوم الوادي الجديد

سياحة وفنادق المنصورة

تجارة بني سويف

طب بيطري الوادي الجديد

فنى صحي جنوب الوادي

معهد فني صحى بنى سويف

علوم قناة السويس بالإسماعيلية

علوم بنات عين شمس

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

حقوق سوهاج

تربية الإسكندرية

علوم جنوب الوادي رياضة

علوم أسيوط

تجارة جنوب الوادي

فنون تطبيقية بني سويف

علوم أسوان

طب بيطري المنوفية

ألسن سوهاج

علوم عين شمس

طب بيطري أسيوط

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

علوم جنوب الوادي

طب بيطري القاهرة

علوم القاهرة

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

علوم سوهاج

تجارة سوهاج

طب بيطري دمنهور

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

طب بيطري الإسكندرية

علوم دمنهور

علوم الإسكندرية

علوم بور سعيد

ألسن كفر الشيخ

طب بيطري سوهاج

علوم طنطا

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

سياسة واقتصاد السويس

طب بيطري المنيا

علوم دمياط

حقوق المنيا

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم

علوم المنصورة

زراعة المنصورة

علوم العريش

آداب المنصورة

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

علوم كفر الشيخ

علوم الزقازيق

طب بيطري العريش

معهد فني صحى اسيوط

معهد فني صحى المنصوره

معهد فني صحى الاسكندريه

معهد فني صحى اسوان

معهد فني صحى طنطا

معهد فني صحى بور سعيد

معهد فني صحى الزقازيق

معهد فني صحى اسماعيليه

معهد فني صحى سوهاج

معهد فني صحى امبابة

طب بيطري مدينة السادات

علوم المنوفية بشبين الكوم

طب بيطري مطروح

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم