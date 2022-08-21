بالأرقام.. تفاصيل التبادل التجاري بين مصر والإمارات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

- ثاني أكبر شريك تجاري لمصر عربيا

وترصد "الدستور" التبادل التجاري بين البلدين، تمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية، وذلك وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات.

وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي. وفي المقابل، تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم في الأسواق الإماراتية، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.

- التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر

سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 13.3 مليار درهم، مقارنةً بنحو 12.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بنمو وصل إلى 7%، فيما سجلت حركة التجارة بين البلدين خلال عام 2020 نحو 26 مليار درهم مقابل 22.1 مليار درهم خلال عام 2019، وبنمو أكثر من 17% على الرغم من تداعيات جائحة "كوفيد- 19" على أنشطة التجارة إقليمياً وعالمياً.

ارتفعت صادرات مصر من "الحلي والأحجار الكريمة " خلال الفترة "يناير- مارس" 2020 بنحو 58% بقيمة 290 مليون دولار لتبلغ 793 مليون دولار مقابل 503 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019، واحتلت "الإمارات العربية المتحدة" المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة" مستحوذة على نحو 70.3% من إجمالي الصادرات بما قيمته 558 مليون دولار.

- الصادرات المصرية للإمارات

قفزت الصادرات المصرية للإمارات أيضًا خلال تلك الفترة من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، محققة زيادة بقيمة 11.72 مليون دولار، لتصل إلى 53.358 مليون دولار بالمقارنة مع 41.638 مليون دولار في نفس فترة المقارنة، بينما تراجعت صادرات منتجات الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل بشكل طفيف لتصل إلى نحو 12.191 مليون دولار، مقابل 12.539 مليون دولار في الربع الأول من 2019 وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء.

وارتفعت صادرات مصر من منتجات الفواكه والثمار الصالحة للأكل للإمارات خلال الربع الأول من 2020، مسجلة نحو 24.765 مليون دولار، مقارنة مع 20.537 مليون دولار في نفس الفترة من 2019، وشملت الصادرات المصرية للإمارات المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاءها بقيمة 8.638 مليون دولار، مقارنة مع 1.893 مليون في نفس فترة المقارنة من 2019، وحققت صعودًا قدره 6.745 مليون.

كما زادت قيمة التجارة بين مصر والإمارات العربية المتحدة بنسبة 24.8% خلال أول شهرين من 2020 لتسجل 747.898 مليون دولار في مقابل 599.233 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على استحواذ الإمارات على 4.6% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال شهري يناير وفبراير 2020، وكان الميزان التجاري بين البلدين في صالح مصر بقيمة 293.826 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 9.7% من قيمة الصادرات المصرية لتحتل المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال شهري يناير وفبراير 2020.

شملت الصادرات: المراجل، والآلات، والأجهزة الآلية وأجزاءها، والذهب الخام، والأثاث، ومنتجات الفواكه والثمار، والكابلات الكهربائية، وأسلاك نحاس، والفحم، والحلي والأحجار الكريمة. بينما شملت الواردات المصرية من الإمارات: الذهب، وبولى ايثيلين، وأجهزة هواتف، والأقمشة والمنسوجات.