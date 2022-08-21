الأحد 21 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

رابط موقع بوابة الحكومة المصرية.. تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022

طلاب الدبلومات
طلاب الدبلومات
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يكثف طلاب الدبلومات الفنية البحث عن موعد تسجيل الرغبات والكليات المتاحة لهم وذلك أسوة بطلاب الثانوية العامة التي انتهت المرحلة الأولى وبدأت المرحلة الثانية من تنسيقها خلال تلك الأيام، ويتصدر بحث طلبة الدبلومات الصناعي والتجاري والزراعي عن رابط بوابة الحكومة المصرية وموعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر.

بوابة الحكومة المصرية.. تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022

وفي إطار متصل كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2022-2023 على رابط تنسيق الدبلومات الصناعي، التجاري، الزراعي، السياحة والفنادق، نظام 3 و5 سنوات، ويمكن للطلاب التسجيل عبره للقبول في الكليات والمعاهد بالعام الدراسي المقبل.

 

كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2022

تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2022

وخلال هذه الأيام يترقب طلبة وطالبات المدارس الثانوية والمعاهد الفنية سواء كانت الزراعية أو الصناعية أو الفندقية، موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2022 بنظاميها الـ 3 و5 سنوات لكتابة الكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها في الجامعات الحكومية، والخاصة والأهلية.

وقبل بدء موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2022 يقوم الطلاب عن طريق نفس الرابط بالتسجبل في امتحانات قدرات الدبلومات تجاري، صناعي، زراعي، سياحة وفنادق إلكترونيًا للمواد التي يتطلب الالتحاق بها خوض اختبار القدرات والالتحاق بالكلية المتاحة لهم وفق قوانين المجلس الأعلى للجامعات.

رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022

ومن المفترض أن كتابة الرغبات تكون إلكترونية من خلال رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022- 2023 لجميع المدارس الثانوية الفنية بأنواعها الصناعي، سياحة وفنادق، التجاري والزراعي أيضًا، نظام الـ 3 و5 سنوات بجميع المحافظات، وكذلك الحال بالنسبة للمعاهد الفنية وحددت وزارة التعليم العالي الرغبات بـ 75 رغبة.

وسيتم فتح لينك التنسيق لحملة الشهادات الفنية الناجحين في 2022 هنا في موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2022 المتزامن مع ثالث مراحل التنسيق للثانوية العامة.

 تنسيق الدبلومات الفنية المتوقع لعام  2022

معاهد دبلوم الصنايع 2022

 في السطور التالية أبرز المعاهد المتاحة لخريجي الدبلومات الفنية والمؤشرات الخاصة بها بناءً على تنسيق الدبلومات الفنية العام الماضي.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا  بمجموع 98.14

الحد الأدنى للقبول في المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.14

 

معهد فنى صحى الزقازيق 97.14

 

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 96.58

 

المعهد الفني الصحي بالمنصورة 96.43

 

المعهد الفني الصحي بالإسكندرية 96.07

 

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة هندسة بمصروفات 92.63

 

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 92.57

 

الحد الأدنى للقبول في التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 92.29

 

المجمع التكنولوجي المتكامل بالاميرية 92.21

 

الحد الأدنى للقبول في معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 92.11

 

الحد الأدنى للقبول في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 92.00

 

الحد الأدنى للقبول في اقتصاد منزلي حلوان 91.79

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