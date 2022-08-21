القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع «هندسة إسكندرية»

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تُمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، وخاصةً خريجي كلية الدفاع الجوي للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة تخصصات (الاتصالات والإلكترونيات– هندسة الحاسب والنظم– الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات)، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، وقع اللواء أح إيهاب محمـد الفيومي، مدير كلية الدفاع الجوي، بروتوكول تعاون مع الدكتور سعيد محـمد علام، عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الفريق محمـد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

ويهدف البروتوكول إلى تحديد الدرجات العلمية (عسكرية/ مدنية) التي تمنح لخريجي كلية الدفاع الجوي لرفع درجة تأهيلهم علميًا وعمليًا للخدمة بالقوات المسلحة، كما ينظم البروتوكول آلية تقديم المساعدة العلمية والبحثية والمشورة الفنية بين الجانبين.

وألقى الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد وتأهيل طلبة كلية الدفاع الجوي وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية وأساليب القتال الحديثة، ليكونوا قادرين على مواكبة الطفرات العلمية والتكنولوجية غير المسبوقة بكفاءة واقتدار.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، إلى أهمية البروتوكول الذى يسهم فى تبادل الخبرات العلمية بين الجانبين، مشيدًا بإمكانات كلية الدفاع الجوي والمستوى العلمي الراقي التي تتميز به الكلية في جميع التخصصات.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية.