تنفس غير مريح.. الحل في سبب استيقاظك بنفس الوقت كل ليلة

هناك ملايين من الأشخاص يعبرون عن مدى شعورهم بالإحباط عند الاستيقاظ في منتصف الليل والنضال من أجل العودة إلى النوم ويرجعوا الأمر للعديد من الأسباب المختلفة يأتي أبرزها التنفس غير المريح خلال النوم العميق.

ووفقًا لموقع “the sun” نجد أن هناك حالة تسمى توقف التنفس أثناء النوم مسؤولة عن الليالي المضطربة - وهي تستحق زيارة الطبيب العام وهي ما نتحدث عنها خلال السطور التالية لفهمها بشكل جيد.

قالت الدكتورة أليكسا كين PsyD إن الدماغ يمكن أن يعلم نفسه أن يستيقظ في وقت معين - حتى دون أن تكون مدركًا لذلك، والحيلة هي الحفاظ على هدوئك قدر الإمكان ومحاولة العودة للنوم.

وقالت: "إذا استيقظت وبدأت تشعر بالقلق أو القلق أو الإحباط ، فمن المحتمل أنك قمت بتنشيط جهازك العصبي، فعندما يحدث هذا ينتقل دماغك من وضع النوم إلى وضع الاستيقاظ، قد يبدأ عقلك في السباق، وقد يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وهذا يجعل العودة إلى النوم أكثر صعوبة."

يمكن أن يؤدي هذا التوتر إلى الأرق، وهو اضطراب نوم معترف به تمامًا، كما أن انقطاع النفس النومي غير المعالج يمكن أن يسبب أمراض القلب والسكري والسمنة ومشاكل صحية أخرى.

أنواع انقطاع النفس النومي

وفقًا لموقع “mayo clinic” هناك عدة أنواع من انقطاع النفس النومي، ولكن أكثرها شيوعًا هو انقطاع النفس الانسدادي النومي، يحدث هذا النوع من انقطاع النفس عندما ترتخي عضلات الحلق بشكل متقطع وتسد مجرى الهواء أثناء النوم، الشخير هو علامة ملحوظة على انقطاع النفس الانسدادي النومي.

وتتوفر علاجات لانقطاع النفس الانسدادي النومي، مما يتضمن أحد العلاجات استخدام جهاز يستخدم ضغطًا إيجابيًا لإبقاء مجرى الهواء مفتوحًا أثناء النوم، خيار آخر هو قطعة الفم لدفع الفك السفلي إلى الأمام أثناء النوم، في بعض الحالات، قد تكون الجراحة خيارًا أيضًا.