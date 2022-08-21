مصرع وإصابة شخصين بانقلاب سيارة فى بنى سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الزراعي بالقرب من قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الزراعي، بالقرب من قرية سدس دائرة مركز ببا، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب والمتوفي إلي أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

وعند الانتقال والفحص تبين مصرع أحمد علي حسان 58 عامًا، مقيم عزبة بشرى بمركز الفشن، تم إيداع جثته داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تبين إصابة محمد فارس طه 45 عامًا، سائق، مقيم عزبة بشرى مركز الفشن، نقل إلي قسم الاستقبال والطوارئ وجار تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له للوقوف على مدى إصابته.