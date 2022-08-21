لكي لا تمرض هذا الشتاء؟ العادات الصحية ضد كورونا والإنفلونزا

مع ارتفاع حالات الإنفلونزا والأمراض الأخرى الكامنة، يدرس الخبراء ما هي تدابير الوقاية من كوفيد التي تستحق أن نتبعها، وأيها يجب التخلص منه.

ووفقًا لموقع “الديلي ميل” البريطاني مر عامان ونصف العام على جائحة Covid-19 ويبدو أن فيروسات أخرى تستحوذ على دائرة الضوء، والخبر السار هو أن الاستمرار في بعض عادات الصحة والنظافة التي تم تبنيها بسبب كوفيد سيقلل أيضًا من خطر الإصابة بعمليات جراحية أخرى، كما يقول الخبراء.

غسل اليدين

أظهرت الدراسات أن عدد الأشخاص الذين قاموا بغسل أيديهم بالصابون بعد رحلة إلى المرحاض كان منخفضًا قبل الوباء: حوالي واحد من كل أربعة على مستوى العالم، وواحد من كل اثنين في المناطق التي تتمتع بسهولة الوصول إلى مرافق غسل اليدين.

أدى ذلك إلى الكثير من توجيه أصابع الاتهام (الضار) في وقت مبكر من الوباء، مع سيل من الرسائل العامة ومقاطع فيديو المشاهير المحرجة التي تؤكد على أهمية غسل يديك جيدًا بالصابون والماء الجاري لمدة 20 ثانية، أو استخدام معقم اليدين إذا كنت لا يمكن الوصول إلى الصنبور.

ويقول الدكتور كيري هانكوك، وهو طبيب عام في أديلايد ولديه اهتمام خاص بالطب التنفسي، على الرغم من أنه من المعروف الآن أن فيروس سارس- CoV-2 ينتشر بشكل أساسي عن طريق الهواء، فإن نظافة اليدين هي "حجر الزاوية" للوقاية من العدوى - وطريقة بسيطة قطع انتقال الفيروسات والبكتيريا الأخرى.

لا ترتدي القفازات

إن ارتداء القفازات لحماية نفسك من الجراثيم على الأسطح، مثل عربات السوبر ماركت، ليس ضروريًا، كما يقول سيل، فالأشخاص الذين يرتدون القفازات هم أقل عرضة لغسل أيديهم وقد يزيدون من مخاطرهم لأنهم يعتقدون أن أيديهم نظيفة.

البقاء في المنزل عند المرض

تقول البروفيسور شينا سوليفان، عالمة الأوبئة المعدية في معهد دوهرتي، إن أحد أكبر الدروس المستفادة من Covid-19 هو أهمية ابتعاد المرضى عن العمل والمناسبات الاجتماعية.

وجود خطة

كما أكد الوباء على أهمية أن يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة خطة يجب اتباعها إذا ساءت صحتهم من خلال اتباع حديث الأطباء ومتابعة الأدوية والنصائح بشدة.