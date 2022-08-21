المؤبد لمتهم أنهى حياة شقيقه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة قتل شقيقه بسبب خلافات بينهما أثناء العمل بمحل والدهما، في القضية رقم 6134 لسنة 2022 جنايات قسم بلبيس.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزي، بوصول"محمد. م. ر" إثر إصابته الناتجة عن تعرضه لطعنة بسلاح أبيض سكين، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وكشفت التحقيقات عن حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المجنى عليه، وشقيقه، اللذين يعملان بمحل والدهما الخاص، وبسبب الخلافات الدائمة بينهما بسبب العمل، استل المتهم سلاحا أبيض سكين وسدد لشقيقه عدة طعنات استقرت في عموم جسده قاصدًا قتله وإحداث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية.